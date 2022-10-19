القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة فى القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، توفر 263 فرصة عمل بالقطاع الخاص فى العديد من التخصصات، للمؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين، برواتب مجزية فضلا عن توفير التأمين الصحى والاجتماعى.







وقالت إيمان السيد مدير المديرية، إن هذه الفرص تأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من نسب البطالة، منوهة أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه لمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بنها منطقة الفلل مجمع المصالح خلف المحافظة.

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