رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى جامعة كارولينسكا برفقة السفير السويدي والسفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراءات جادة للتوأمة بين الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي مع نظيرها بمستشفى جامعة كارولينسكا استعدادًا للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراءات جادة للتوأمة بين أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وجراحات القلب بمستشفيي "النصر التخصصي للأطفال، والطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة" مع نظيرهم بمستشفى جامعة كارولينسكا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث الاستفادة من خبرات المراكز المتميزة لعلاج مرضى الأورام وزراعة الأعضاء بمستشفى جامعة كارولينسكا .. والتوأمة مع المستشفيات والمراكز المتخصصة للهيئة بهذه المجالات .. والتدريب والتعليم الطبي المستمر أونلاين .. والإستشارات عن بُعد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية التوأمة مع رواد القطاع الطبي في دولة السويد لبناء أنظمة مماثلة في الرعاية الصحية والوصول بها إلى مرحلة العالمية

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قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة تفقدية لمستشفى جامعة كارولينسكا (Karolinska University Hospital)، بالعاصمة ستوكهولم، وذلك برفقة السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، والسفير أحمد عادل صبحي، سفير مصر لدى السويد، وأعضاء من البعثة الدبلوماسية المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتي رافقه خلالها أيضًا المستشار أحمد عبد الرحيم، المستشار الدبلوماسي بالسفارة المصرية بالسويد، والسيد خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجاري بالسفارة السويدية في القاهرة، كما رافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك بهدف التعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية المتقدم في السويد، وتبادل الخبرات، وبحث سبل ومجالات التعاون المشترك.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى جامعة كارولينسكا، من أكبر المستشفيات الموجودة بالدولة السويدية، بسعة سريرية 1200 سرير، كما تمتلك مركز بحثي كبير من أهم مراكز البحوث الأكاديمية الطبية الواقعة في أوروبا، لافتًا إلى أنها من أعرق المؤسسات التعليمية الطبية الرائدة في العالم.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات جادة ما بين الجانبين المصري والسويدي، لعمل توأمة ما بين أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحالات الحرجة وجراحات القلب المتواجدة بمستشفى جامعة كارولينسكا في ستوكهولم، مع الأقسام المناظرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في مصر، ومنها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية.

وتابع السبكي: أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات جادة للتوأمة ما بين الأقسام سالفة الذِكر بمستشفى جامعة كارولينسكا، ومستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، في إطار مشروع رفع الكفاءة والتطويرات الجارية لأقسام الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، استعدادًا للمشاركة ضمن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، والذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات السويدية والمراكز المتميزة لعلاج مرضى الأورام وزراعة الأعضاء المتواجدة بمستشفى جامعة كارولينسكا، وعمل توأمة مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية والأقسام والمراكز المتخصصة بها في هذه المجالات، وكذلك التعاون للتدريب والتعليم الطبي المستمر لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء بمختلف التخصصات الطبية أونلاين، والإستشارات عن بُعد.

وأكد السبكي، أهمية التوأمة مع رواد القطاع الطبي في دولة السويد لبناء أنظمة مماثلة في الرعاية الصحية، وتطبيق أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل بمستشفيات الهيئة، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث المعايير الدولية للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية، بالإضافة إلى استمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، والوصول بها إلى مرحلة العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أنه تأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن برنامج زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتي بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعي المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحي بالسويد، وكذلك كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعي الصحة والرفاهية (National Board of Healthcare and Welfare)، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي والتكنولوجيا الصحية، وتم خلالها بحث سبل تبادل الخبرات والتعاون المشترك.