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السيسى يستمع لشرح مفصل عن عمل كراكة ”تحيا مصر” بمشروع الرمال السوداء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الكراكة البحرية "تحيا مصر"، والمشاركة في مشروع الرمال السوداء.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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