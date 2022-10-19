خبير فى جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الدكتور عمرو عثمان خبير علاج حالات الشلل الرعاش بواسطة تركيب الأجهزة الاستفزازية وتركيب الغضورف الصناعى فى فقرات الرقبة والفقرات القطنية وتثبيت الفقرات بالتدخل الجراحى المحدود وجراحات العصب الخامس، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر 2022.





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