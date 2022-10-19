السفير المصرى فى أثينا يبحث تطورات مشروع خط الربط الكهربائى

جدة - نرمين السيد - تم خلال المقابلة التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تطوير الشراكة الاستراتيجية التى تجمعهما فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية بغرض دعم جهود تحقيق التنمية والازدهار فى مصر واليونان.
هذا، وقد تم استعراض تطورات مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر واليونان، حيث تم التأكيد على أولوية هذا المشروع بالنسبة للبلدين، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين فى مجال الطاقة، كما تم تناول ترتيبات تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال اليونانيين إلى مصر مطلع العام المقبل.
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