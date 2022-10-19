المفتى يوجه بتشكيل لجان لتطبيق توصيات مؤتمر الإفتاء السابع

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عقب انتهاء المؤتمر العالمى السابع للإفتاء بتشكيل عدة لجان تنفيذية للإشراف على تطبيق توصيات المؤتمر الذى انتهت فعالياته مساء أمس، واستمرت على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وفود وعلماء ومتخصصين من 91 دولة لمناقشة موضوع الفتوى وأهداف التنمية المستدامة .





وصرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن المفتى قرر إنشاء عدة لجان لوضع آليات تنفيذ التوصيات والمشروعات والمبادرات التى أسفرت عنها النقاشات وورش العمل خلال فعاليات المؤتمر، وكذلك الإشراف على تنفيذها حتى تتحقق الفائدة الكبرى منها. وأضاف أن فضيلة المفتى وجه كذلك بسرعة التنسيق مع دور وهيئات الفتوى التى شاركت فى إقرار أول ميثاق إفتائى لمواجهة التغيرات المناخية من أجل التنسيق فى تطبيق بنود الميثاق ووضعها حيز التنفيذ بتسخير كافة إمكانيات المؤسسات الإفتائية حول العالم من أجل العمل على ذلك. يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد عقدت مؤتمرها العالمى السابع للإفتاء فى الفترة من 17-18 أكتوبر تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم وبحضور وفود من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم وتمثيل عالى المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لمناقشة علاقة الفتوى بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك قبيل انعقاد قمة المناخ التى تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ.

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