الجمهورية الجديدة تصنع المستحيل.. مصر تحقق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية

جدة - نرمين السيد - فى عام 2014، تصاعدت أصوات عدة، مطالبة بضرورة استغلال موارد مصر الطبيعية، ولأن كل شىء يسير وفق بحثٍ علمى دقيق، استجابت القيادة السياسية لتلك المطالبات، ولكن كعادتها كانت تعمل ولا تتكلم، فكانت الدراسات العلمية لواحد من أهم المشروعات فى مصر والعالم كله «مصنع الرمال السوداء».

الرئيس عبد الفتاح السيسى، كشف اليوم أثناء افتتاحه لمصنع الرمال السوداء فى مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، عن أسرار المشروع.

العلم أساس الإنجاز

الرئيس السيسى، أكد أن الحديث عن مشروع مصنع الرمال، بدأ فى عام 2017، ولكن حينها لم يشجع أحد؛ لأن الدراسات استمرت 3 سنوات، مؤكدًا: "المشروع يعود بالنفع على المصريين".

وأضاف الرئيس: "عايز أطمن الناس على البعد البيئئ والصحى للمشروع مش على المنطقة التى يقع فيها فقط، ولكن على العاملين فيه، وفق الدراسات التى أجريت والاحتياطات التى اتخذناها".

ودعا الرئيس السيسى، القطاع الخاص إلى المشاركة فى المشروع، قائلا: متاح للجميع المشاركة فى المشروع.

وتابع الرئيس السيسى: سألت فى بداية المشروع، عن حجم الاحتياطات الموجودة وحجم الطلب العالمى، وهل هناك إمكانية لإنشاء مشروع أو اثنين أو ثلاثة؟

وقال: هذه الأسئلة أوجهها للقطاع الخاص، المشروع متاح للقطاع الخاص وأكرر ذلك فى كل مشروع نفتتحه، ودراسات الجدوى للمهتمين بالمشروع ويرغبون فى المشاركة، أكدت أن حجم الاحتياطيات تدفعك للمشاركة بكل إريحية، طلب السوق العالمى كبير، على أى منتج، والبيانات المتاحة عن المشروع، لكل من يريد العمل.

الإرادة المصرية الحديدية

مشروع مصنع الرمال السوداء، يؤكد من جديد قدرة المصريين على الإنجاز، وأن ما يحدث على أرض الواقع، أمر طبيعى لمصر فى الجمهورية الجديدة التى رفعت شعار العمل والعلم والإنجاز.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أننا لدينا إرادة سياسية قوية، لتنفيذ مجمع مصانع الرمال السوداء، ولدينا نية صادقة لخدمة مصر.

وأضاف الرئيس السيسى، أن العاملين بالمشروع، يخضعون لحماية شديدة، ويجرى تنظيم ساعات عملهم، بحيث لا يتعرضون لجرعات عالية.

وكشف الرئيس السيسى عن أدق التفاصيل: «لو محتاجين مواد يرتديها العاملون، إحنا مستعدين لده، علشان نكون محطاطين أكتر.. اللى شغال مش شغال يوم ولا شهر ده شغال على طول، ودول أهلنا عايزين نطمن أن ليس للمشروع أى تأثير صحى على الإنسان».

6 مليارات دولار عوائد متوقعة

الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أكد أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دور البحث العلمى فى التنمية الاقتصادية، كانت السر وراء الأبحاث العلمية عن الرمال السوداء والتى لولاه لظلت حبيسة الأدراج، وظلت الرمال السوداء تلاطمها مياه السواحل المصرية.

وأشار إلى أن الرمال السوداء غنية بعناصر التيتانيوموالزيركون وغيرها، والمشروع يمثل فصلا جديدا من الريادة المصرية فى الجمهورية الجديدة، والمشروع له عوائد قيمة مضافة تبلغ 6 مليارات دولار، فضلا للانعدام الكامل للانبعاثات الكربونية للمشروع، الأمر الذى يمهد لإنشاء مشروعات سياحية بالمناطق القريبة من مصانع الرمال السوداء.

وأكد أن مشروع الرمال السوداء يعد تجسيدا لاستخدام البحث العلمى لتحقيق مردود اقتصادى كبير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 5 مليارات طن من الرمال السوداء منتشرة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى فى مشروع الرمال السوداء تبلغ 60%.

خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

ما رأيناه اليوم مجرد خطوة من كثير، للجمهورية الجديدة؛ من أجل حياة كريمة ومختلفة للمصريين، ومن أجل بناء دولة قوية للأجيال القادمة، عمل وبحث علمى وإنجاز، عمل دون كلام ورؤية للمستقبل الحقيقى.