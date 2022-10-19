الرئيس السيسي: "ما فيش وقت نضيعه والرمال السوداء محتاج متابعة بدقة شديدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية ليس أمامها وقت لإضاعته، قائلا: "نشجع العمل فى مشروع الرمال السوداء.. علشان مفيش وقت أو فرصة نضيعها.. ومش ينفع نقول ماشى بقى أن شاء الله نبقى نفكر.. مفيش نفكر.. الحمد لله رب العالمين.. مش اول مرة اسمع الموضوع ده.. ده موضوع متابعة بدقة شديدة.. دى فلوس بنحطها ونأمل أنها تجيب لنا حاجة.. وبنعمل ده جنب جنب ده يقوم البلد تطلع لقدام".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مصنع الرمال السوداء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أرجو أن رسالتى تصل للقطاع الخاص.. خشوا لوحدكم هنساعد معاكم.. ماشي.. بشراكة ندخل معاكم.. بحيث نقدر نعمل أكثر من مجمع للرمال السوداء".