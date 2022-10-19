السيسى: تطوير الشواطئ القريبة من أماكن استخراج الرمال السوداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عقب الانتهاء من مشروعات الرمال السوداء تتحول الشواطئ الموجودة في المناطق الخاصة به، متابعا: "عملنا مشروع في رشيد.. الدكتور مصطفي مدبولي قالي طب كده هنوقف خطة مشروع رشيد والكام كيلو اللى عاوزين نعملهم.. دي دولة بتفكر في كل شيء".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ: "كان كلامنا في نهاية الاستخراج.. أن الشواطئ جاهزة للتنمية ويتعمل عليها شواطئ وسكن ومشروعات لصالح الناس اللى هما أهالي مواجهة الـ 400 -500 في 8 مناطق.. وشكرا جزيلا.. وبشكرك يا دكتور حامد".