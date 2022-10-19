فتح باب التقدم لمنح تشيفننج الإنجليزية للحصول على الماجستير

وأشار التقرير إلى أهمية هذه المنح، والتى ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم للمنح من خلال الموقع الإلكترونى التالى من هنا ومن هنا.
وأوضح التقرير أن برنامج تشيفننج يوفر فرصة فريدة لقادة المستقبل؛ لبناء شبكة مهنية علمية مستمرة، بالإضافة إلى إقامة شراكات اجتماعية، وثقافية، وأكاديمية، وتجارية مع المملكة المتحدة.
وأفاد التقرير بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 1 نوفمبر 2022، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللاطلاع على كافة الإرشادات، ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختبار، وللتعرف على المزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى من هنا
وأضاف التقرير أنه يمكن التواصل مع مديرة برنامج تشيفننج chevening؛ للحصول على المواد الترويجية للمنحة عن طريق الإيميل التالى: [email protected]
يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
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