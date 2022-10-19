عاجل- السيسى: لدينا إرادة قوية لتنفيذ مجمع الرمال السوداء

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى -خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء- أن العاملين بالمشروع، يخضعون لحماية شديدة، ويجرى تنظيم ساعات عملهم، بحيث لا يتعرضون لجرعات عالية.

وتابع موجها حديثه إلى الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، قائلا: «لو محتاجين مواد يرتديها العاملون، إحنا مستعدين لده، علشان نكون محطاطين أكتر.. اللى شغال مش شغال يوم ولا شهر ده شغال على طول، ودول أهلنا عايزين نطمن أن ليس للمشروع أى تأثير صحى على الإنسان".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.