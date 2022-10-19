رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء: مجمع المصانع يوفر 5 آلاف فرصة عمل وينتج 6 معادن رئيسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - قال اللواء مجدى الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، إننا اليوم نشهد افتتاح مجمع مصانع تركيز وفصل المعادن الثقيلة من الرمال السوداء الموجودة على ساحل البحر المتوسط فى 8 مناطق.

وأكد خلال كلمته فى افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه تم إعداد دراسة جدوى من كبرى الشركات العالمية، بمشاركة شركة استرالية استمرت لمدة 3 سنوات، وتضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئى والدراسة التسويقية، والجدوى الاقتصادية حيث خلصت إلى أن هذا المشروع له قيمة مرتفعة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف: "يتم فصل المعادن بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية فى إطار نقل التقنيات الحديثة، موضحا أنه تم إقامة مجموعات صناعية جديدة، فى إطار التطبيقات الصناعية القابلة للمعاجلة لتعظيم القيمة المضافة وخلق كيانات وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير الفائض.

وتابع اللواء مجدى الطويل: "يوفر هذا المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنه ينتج من الرمال السوداء 6 معادن رئيسية وهى الألمانيت والزيركون والجارنت والروتيل والمونازيت والمجانتايت، وكلها معادن ذات أهمية استراتيجية حول العالم، وحيث يستخدم معدن الالمنيت فى إنتاج التيتنايوم الأسفنجى وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات، ويدخل فى صناعات البويات والورق والجلود، فيما يستخدم معدن الزيركون فى السيراميك والأدوات الصحية والزجاج وتبطين المفاعلات النووية، وصناعة الحراريات، فيما يستخدم معدن الجارنت فى احجار التجليخ واوراق الصنفرة وفلاتر المياه.

وأشار إلى أنها شركة مساهمة مصرية بمساهمة كل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ والشركة المصرية للثروة التعدينية وبنك الاستثمار القومى، مشددا على أن هذا المشروع تحدى كبير للحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة، المستخدمة فى الاستخراج والفصل، وتأسيس الشركة وجميع مراحل المشروع، أصبح الحلم منذ عقود طويلة حقيقة، فى جميع مواقع الشركة فى البرلس وغليون ورشيد ودمياط والمنزلة.

وأوضح أن المشروع فى منطقة البرلس يتكون من مجموعتين مصانع، المجموعة تضم الكراكة تحيا مصر من إنتاج شركة هولندية، ومصنع التركيز، والمجموعة تقع الطريق الدولى الساحلى وساحل البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 12 كيلو شمال غرب مجمع الفصل.

واستعرض مجمع مصانع الفصل، والقوة الإنتاجية لكل مصنع يخص المعادن فى هذا المجمع، بالإضافة إلى أنه يضم محطة تحلية مياه ومحطة كهرباء بقدرة 75 ميجا وات، تحتاج 20 ميجا وات والباقى لدعم الشبكة القومية، مجموعة معامل متطورة، بأحدث وأدق أجهزة القياس فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له آثار بيئية إيجابية، وتم الحصول على الموافقات البيئية فضلا عن أنه يدعم التحول الرقمى، وفق التطور الهائل فى البيانات.