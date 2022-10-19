رئيس جهاز الخدمة الوطنية: مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - قال اللواء أركان حرب وليد حسين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء أحد المشروعات الصناعية الجديدة والتى أعيد اكتشافها مرة أخرى بإرادة سياسية ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل.

أضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال افتتاح الرئيس السيسى لمصنع الرمال السوداء، أن المشروع يعد قيمة مضافة فى مجال الصناعات فى ظل التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، مبينا أن الرمال السوداء تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر وتحتوى على نسب عالية من المعادن، كاشفا عن أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، ومتوقع أن يستخرج منه 76 مليون طن معادن اقتصادية وفقا لدراسات الجدوى لهيئة المواد النووية، وتكفى للتشغيل 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة فضلا عن العائد الاقتصادى الهائل والمردود الاستراتيجية لسد الفجوة بين متطلبات السوق المحلى والاستيراد وتصدير الفائض للسوق الأوروبى والآسيوي.

وأوضح أن المشروع يتكون من العديد من الوحدات ومصانع تركيز وفصل المعادن أهمها مصنع التركيز العائم بالبرلس والذى يضم الكراكة العائمة تحيا مصر وهى كراكة صديقة للبيئة حيث تعمل بالكهرباء.، بالإضافة إلى مجمع مصانع الفصل على مساحة 80 فدان ويتكون من 6 مصانع.