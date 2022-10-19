وزارة الصحة: الإصابة بالإنفلونزا تتسبب فى حدوث مضاعفات تصل للوفاة بين 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإصابة بالإنفلونزا تتسبب فى حدوث مضاعفات قد تصل إلى الوفاة بين كبار السن والأطفال والسيدات الحوامل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تلقى لقاح الإنفلونزا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية وتابعت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر فى جميع فروع المصل واللقاح.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حذر من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إنه مع دخول فصل الشتاء ترتفع الإصابة بالأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن لقاحات الإنفلونزا والكورونا متوفرة فى مراكز التطعيم.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد فى نسختة الجديدة التى تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع: البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.