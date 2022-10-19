مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: الرمال السوداء ثروة مصر الواعدة

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء حسين، فى كلمة له خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ إن مسيرة التنمية تتوالى مع إشراقة كل شمس فى كافة ربوع الوطن بتحقيق انجاز تلو إنجاز، وقد تسارعت وتيرتها خلال السنوات الماضية ولن تتوقف لأن لدينا عزيمة على تقوية دعائم اقتصادنا، وإرادة فى الاستفادة بما لدينا من موارد.

وأضاف أن ما يجرى اليوم على أرض مصر من تطور وتقدم فى شتى مناحى الحياة لا تخطأه عين، معربا عن فخره بأن يتواكب افتتاح اليوم مع احتفالات شهر أكتوبر الذى شهد أعظم انتصارات مصر فى العصر الحديث وهى حرب أكتوبر المجيدة؛ التى أعادت لمصر بل وللأمة العربية عزتها وكرامتها وللعسكرية المصرية كبريائها وشموخها.

وأعرب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين عن سعادته بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز، وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء.



وأضاف أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى سيكون قيمة مضافة فى مجال الصناعات التعدينية مما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى ارتباطا باتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعى فى ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التى يمر بها العالم أجمع.

وأوضح أن الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وهى تحتوى على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التى تدخل فى العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة.

ونوه اللواء أركان حرب وليد حسين إلى أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها فى محافظات: البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، البحر الأحمر وأسوان.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يستخرج ما يقرب من 76 مليون طن معادن اقتصادية؛ وذلك وفقا لدراسات الجدوى التى أجرتها هيئة المواد النووية، وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفى للتشغيل ما يزيد على 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة الجارى تحديد حجمها وتركيز المعادن الاقتصادية بها، فضلا عن العائد الاقتصادى الهائل والمردود الاستراتيجى بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلى والاستيراد وتصدير الفائض منها للسوق الأوروبى والآسيوى.

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين ـ فى كلمة له خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ـ أنه سيظل دفع عجلة الإنتاج بالمعدل الذى يحقق الارتقاء بمستوى المعيشة مرتبط إلى حد كبير بمدى ما يحققه قطاع الصناعة من تطور وتقدم.

وأشار اللواء حسين إلى أن الجهاز حاليا يقوم بالانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة منها على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت مسمى الشركة المصرية الإيطالية للصناعات التكنولوجية المستدامة (سمتك)، بالتحالف مع أكبر الشركات الإيطالية لانتاج بايكورتز وألواح لبيتك خالية من السيليكا صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى بالعين السخنة لإنتاج ألواح الكوارتز هو الأول من نوعه فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وإنشاء مجمع الأسمدة الازوتية بالعين السخنة بإجمالى 6 مصانع بالتعاون مع مجمع تسون جروب وشركة بتروجيت.

وأضاف مدير جهاز المشروعات أن الجهاز قام بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية حضارية للرخام والجرانيت كاملة التخطيط والترفيق خالية من المخلفات الصلبة والسائلة بما يسهم فى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وغيرها من المشروعات التى تنتشر فى معظم أنحاء الجمهورية، وتخلق صناعات وفرص استثمارية جديدة وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن، وقد تم مراعاة فيها تقديم تيسيرات للمستثمرين وتعزيز الشراكات الدولية لتوطين الصناعات الحديثة وتطبيق نظامى الإدارة الرقمية والبيئة للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن هذه النجاحات وتلك المشروعات، التى نراها لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم توجيهاتكم الدائمة والمتابعة المستمرة لكافة هذه المشروعات، فضلا عن الدعم غير محدود من القيادة العام للقوات المسلحة، كما قدم الشكر لرجال الشركة المصرية للرمال السوداء، وهيئة المواد النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشراكة البناء والتعاون المثمر.

وأكد، فى ختام كلمته، مواصلتهم العمل ليل نهار دون كلل أو ممل وأن تكون خطواتهم المتسارعة على طريق تحقيق آمال وتطلعات شعب مصر العظيم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.