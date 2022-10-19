عاجل- السيسى: الفرصة متاحة للقطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الرمال السوداء

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا تحدثنا عن مشروع مصنع الرمال، منذ عام 2017، ولم يشجعنا أحد وقتها، لأن الدراسات استمرت 3 سنوات، مؤكدًا: "المشروع يعود بالنفع على المصريين".





وأضاف الرئيس: "عايز أطمن الناس على البعد البيئئ والصحى للمشروع مش على المنطقة التى يقع فيها المشروع فقط، ولكن على العاملين فيه، وفق الدراسات التى أجريت والاحتياطات التى اتخذناها".

ودعا الرئيس السيسى، القطاع الخاص إلى المشاركة فى المشروع، قائلا: متاح للجميع المشاركة فى المشروع.

وأورد الرئيس: سألت فى بداية المشروع، عن حجم الاحتياطات الموجودة وحجم الطلب العالمى، وهل هناك إمكانية لإنشاء مشروع أو اثنين أو ثلاثة؟

وواصل: هذه الأسئلة أوجهها للقطاع الخاص، المشروع متاح للقطاع الخاص وأكرر ذلك فى كل مشروع نفتتحه، ودراسات الجدوى للمهتمين بالمشروع ويرغبون فى المشاركة، أكدت أن حجم الاحتياطيات تدفعك للمشاركة بكل إريحية، طلب السوق العالمى كبير، على أى منتج، والبيانات المتاحة عن المشروع، لكل من يريد العمل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.