وزير الصحة يشارك فى افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لكلية طب الأسنان بعين شمس

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، فى فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الأهمية العلمية للمؤتمر، والذى يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المستوى الأكاديمى والبحثى، فضلاً عن الاستفادة العلمية الكبيرة للطلاب، متمنيًا مزيد من التقديم لفريق العمل بالكلية والقائمين على المؤتمر.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد خلال كلمته على الجهود المبذولة من أساتذة طب الأسنان فى مصر لإنشاء هذه الكلية فى عام 1996، لافتًا إلى أن الكلية تشهد 25 عامًا من قصص النجاح، وتخرج فيها أجيال من أطباء الأسنان يعملون فى مختلف دول العالم.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تعد أحد أعرق وأهم كليات طب الأسنان فى مصر، مشيرًا الى أهمية المكانة العلمية لها، بفضل ما تمتلكه من برامج علمية قوية فى مختلف المجالات والتخصصات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أهمية المؤتمر والذى يشارك فى فعالياته نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية، بالإضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.