محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحى بطول 1.5 كم (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الطرق والمحاور المرورية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى؛ لتحسين حركة سير المركبات والمواطنين.





وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمركز ومدينة البدرشين، إلى أن قطاع الطرق بمراكز ومدن المحافظة يشهد تنفيذ العديد من المشروعات التى ستحسن من منظومة وشبكات الطرق بالمحافظة. وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد طريق سقارة السياحى والجارى تطويره بدءا من طريق المريوطية وبطول 1.5 كم وعرض 11م، حيث اطلع على نسب الإنجاز بالطريق موجها بسرعة استكمال الأجزاء المتبقية ليتكامل الشكل الحضارى، مشدداً على ضرورة دعمه الطريق بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وتدبيش جانبى الطريق ومراعاة تنفيذ مهدئات السرعة طبقا للمواصفات الفنية لما لذلك من أهمية مرورية حيث يشهد الطريق مرورا للأفواج السياحية. وحرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس والذى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال رفع المخلفات الملقاة بالجزء المكشوف من الترعة والرتش المتواجد على جسر الترعة، مشدداً على تكثيف الحملات لرفع كافة المخلفات خلال يومين على الأكثر لتحسين مستوى النظافة بالقطاع.

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