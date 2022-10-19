«المواد النووية»: انعدام انبعاثات الكربون أهم ميزة لمشروع الرمال السوداء

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة المواد النووية حامد ميرة، أن مشروع الرمال السوداء له أبعاد وانعكاسات إيجابية عدة أهمها البعد الاقتصادى الذى يظهر فى كم المعادن الموجودة داخل رواسب الرمال السوداء وما لها من دور فعال وتطبيقات صناعية واستراتيجية هامة.





وقال رئيس هيئة المواد النووية فى تصريح للتلفزيون المصرى على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، إن المشروع له أيضا بعد بيئى من خلال تطهير السواحل المصرية من الآثار السلبية لتلك المعادن ومن ثم تمهيد الطريق بالمنطقة لإقامة مشروعات استثمارية سياحية كبرى، لافتا إلى أن أهم ما يميز المشروع هو انعدام الانبعاثات الكربونية فهو مشروع صديق للبيئة بشكل كامل فلا يستخدم به أى مواد كيماويات.

وأضاف أن هناك بعدا اجتماعيا يتمثل فى تنمية المنطقة وتنمية البنية التحتية وتمهيد الطرق، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل التى تتضاعف مع تضاعف المشروعات وإقامة مستعمرة من الصناعات التكنولوجية وهو ما يجعل المشروع فى مصافى مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن المشروع يعظم دور البحث العلمى التطبيقى وقدرته على تخليق كيانات صناعية لها مردود اقتصادى طالما توافرت البيئة المناسبة لذلك، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على القرار السياسى بافتتاح وتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء والحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.