انت الان تتابع خبر عاجل .. التضامن تعلن وبشكل نهائي صرف 24 مليار جينه لأصحاب المعاشات وهذا هو موعد التنفيذ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، تقريراً هام خلال الساعات الماضية موجه إلي كافة أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية بشأن أعدادهم ومستحقاتهم ومنافذ الصرف الخاصة بهم.وأوضحت التضامن في تقريرها أن عدد أصحاب المعاشات حتي شهر أكتوبر الحالي يبلغ 10 ملايين مواطن و709 آلاف و635 قائم بالصرف ومستفيد في كافنة أنحاء البلاد، مشيرة أن يتم صرف شهرياً لهم حوالي 24 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة أن عدد المنافذ التي يتم من خلال الصرف لهم هذه الأموال الشهرية بلغ 21 ألفًا و231 منفذًا في محافظات ومدن وقري ونجوع الجمهورية، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم بالكامل 14 مليونًا و210 آلاف و92 مواطن.