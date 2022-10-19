انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022: شبورة وبرد ومطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أنها سوف يسود طقس معتدل في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح على الكثير من مناطق الجمهورية مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وخاصة في ساعات المساء، علاوة على شبورة مائية ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحظر وخاصة خلال ساعات الصباح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022:

وكشفت الهيئة عن الأماكن التي من المتوقع سقوط الأمطار عليها وهي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء