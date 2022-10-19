انت الان تتابع خبر لمدة 3 ساعات بس – قطع المياه عن أكثر من 6 مناطق في المنوفية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 عن قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع، وقرية زنارة التابعة لمركز تلا، وقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور، وقرى قورص وكفر الطرانية التابعة لمركز أشمون، وكفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء، وكفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم وأوضحت مياه شرب المنوفية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة الدورية.







وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.