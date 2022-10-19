انت الان تتابع خبر عاجل.. أماكن سقوط الأمطار اليوم في مصر.. أعرفهم ولو مكانك فيهم احذر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم في مصر وهي التي تكون بالتحديد في الساعات القليلة القادمة، وها طبقاً إلى بيان رسمي صدر من خلال الهيئة لكل المواطنين.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الأماكن الخاصة بسقوط الأمطار اليوم في مصر أثناء الفترة القادمة، ومن الممكن أن تستمر إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم في مصر الساعات الأولى من صباح غداً الخميس، وسوف تكون الأمطار الخفيفة إلى متوسطة في بعض الأحيان على البلاد، وهي تكون ما بين 30 لـ 40% تقريباً في السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة على جنوب البلاد.