وزيرة الهجرة تستقبل الدكتور ناصر فؤاد لاستعراض فكرة إنشاء مشروع استثماري طبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، لاستعراض فكرة إنشاء مشروع استثماري طبي تعليمي ضخم بمصر.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالدكتور ناصر فؤاد، مشيرة إلى أنه نموذج من نماذج المصريين بالخارج الذين يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهدًا في الترويج للدولة المصرية بالخارج وخصوصًا في مجال الاستثمار.

وتطرقت الوزيرة إلى أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، كأحد توصيات النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، فضلًا عن تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، موضحة أنها حريصة كل الحرص على استطلاع آراء المستثمرين المصريين بالخارج بشأن آليات إنشاء الشركة وتشكيل هيئة استشارية منهم، داعية الدكتور ناصر فؤاد للمشاركة في لقاءات بحث إنشاء الشركة وإدراتها.

وأشارت الوزيرة إلى أنها اجتمعت مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، كما أشارت إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، لبحث آليات تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم المقررة والذي وافق عليه البرلمان نهائيًا.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور ناصر فؤاد فكرة إنشاء المشروع الاستثماري الطبي التعليمي، والجاري الإعداد له خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه أنشأ شركة لإقامة المستشفيات والتي أنشأت 5 مستشفيات حتى الآن على أعلى مستوى، ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال بالإضافة إلى مجال التدريب للأطباء.

وأوضح الدكتور ناصر فؤاد أن السوق المصري سوق واعد، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، مثمنًا جهود السفيرة سها جندي في الحصول على مميزات مخصصة للمصريين بالخارج.

كما أثنى الدكتور ناصر فؤاد على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج والتي سيكون لها فائدة كبيرة وتحقق مطالب عدد كبير من المصريين بالخارج سواء إقامة مشروعات خاصة بالشركة أو المساهمة في المشروعات القائمة، كما أثنى على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم، مشيرًا إلى أن الوديعة التي سيتم ربطها مقابل جلب السيارة من الخارج ستكون تحت إشراف البنك المركزي المصري وهذا أهم شيء، حيث أن المصريين بالخارج لديهم ثقة كبيرة جدًا بالبنك المركزي والحكومة المصرية.

كما أبدى الدكتور ناصر فؤاد استعداده لاستقدام أطباء مصريين بإنجلترا لتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بمصر وإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية مجانًا للمستحقين، بالإضافة إلى تدريب الأطباء بمصر، لافتًا إلى أن كافة الأطباء المصريين بالخارج لديهم استعداد تام لخدمة وطنهم في هذا المجال.