جدة - نرمين السيد - تواصل سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى، ما أدى لتراكمها ببعض الشوارع والميادين، إلا أنها لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات، مع تواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية. واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات ورفع حركة الطوارئ والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين ،وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "رياح الصليبة"، وتستمر لمدة ثلاث أيام تصاحبها رياح غربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل سقوط الأمطار لليوم الثالث على محافظة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.