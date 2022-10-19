اجتماع الرئيس مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان الرئيس: نتحرك بشكل متوازن ومدروس ونحرص على التواصل مع "مجتمع الأعمال"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة فى تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خصوصا أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس فى سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى الشامل كنهج وطنى استراتيجى لبناء الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى أكد خلال اجتماعه أمس مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

وشدد الرئيس السيسى، على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع جميع الشواغل التى تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما فى ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة فى الناتج المحلى الإجمالى ونسب التشغيل للأيدى العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التى يمتلكونها، مستعرضا فى هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصة فى قطاع الموانيء والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بجانب التطور الكبير الذى حدث فى منظومتى الجمارك والضرائب، وتحديث الأطر والنظم القانونية.

حضر الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والقائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس ورجال الأعمال، حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة فى مصر وآفاق الوضع الاقتصادى، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو فى مصر بوتيرة متسارعة.

وتحت عنوان توجيه رئاسى للحكومة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية..تيسيرات وحوافز للمصدرين فى النقل وإقامة المخازن اللوجستية ، ذكرت صحيفة الأخبار أن رئيس مجلس الوزراء، أكد على توجيهات الرئيس السيسى، المستمرة للحكومة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على زيادة حجم الصادرات، ومن ثم تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الإفريقية، لافتا إلى ما سبق عقده من اجتماعات فى هذا الصدد، وما اتخذ من خطوات فى هذا الشأن.

وأوضح أنه من بين ذلك ما حدث لشركة النصر للتصدير والاستيراد، من تطوير، وأصبحت شركة "جسور النصر للتصدير والاستيراد".

جاء ذلك خلال اجتماع أمس لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية، بحضور وزراء التموين، والتعاون الدولى، والتخطيط، والمالية، والزراعة، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمهندس محمود بزان نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وفؤاد طارق نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وقال رئيس الوزراء إننا نستهدف من خلال هذا الاجتماع استطلاع رؤيتكم فى النهوض بقطاع الصناعة، وزيادة التصدير، كما سنستكمل ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد الشهر الجارى، حتى نستطيع الخروج بخريطة طريق، وخطة تنفيذية متكاملة، والتوصل إلى توصيات واضحة فى هذا الشأن.

وأكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، أن الموسم السابق شهد زيادة فى قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 300 مليون دولار، رغم التحديات التى كانت تفرض آثارها، وأشار إلى أن التحدى الكبير يتمثل فى عمليات «الشحن» بصفة عامة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزير النقل، ويتم حاليا التجهيز لتوفير السفن المطلوبة للشحن، موضحا أن نجاح هذه الخطوات سيسهم فى حل الكثير من المشكلات.

وأجرى رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اتصالا بوزير النقل كامل الوزير، الذى أكد استعداده لشحن أى كميات من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الدولية المختلفة.

كما استعرض الدمرداش قائمة الدول التى يتم التصدير لها، وتناول أيضا عددا من الفرص الواعدة فى القارة الإفريقية، وكذا التحديات الموجودة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا دراسة التوسع فى الأسواق الآسيوية، والتى تعتبر سوقا كبيرة.

وأوضح المهندس هانى برزى، أن قيمة صادراتنا من الصناعات الغذائية بلغت 3ر2 مليار دولار حتى أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن الدول العربية تعد من أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا، ولفت إلى نمو معدلات الصادرات للسوق الأمريكية، وكذا الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، والتصدير، تحتوى على مستهدفات واضحة، وعقب رئيس الوزراء مؤكدا أن أحد أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة هو إعداد هذه الاستراتيجية.

من جانبهم، استعرض الوزراء الحضور جهود الدولة فى دعم وتطوير قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوى الذى يسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرجوة، وعلى رأسها سداد ورد قيمة الأعباء التصديرية.

وتحت عنوان مصر تتسلم أحدث فرقاطة بحرية من ألمانيا ، ذكرت صحيفة الأهرام أن القوات المسلحة تسلمت الفرقاطة الأولى طراز (MEKO-A200) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقا لأحدث النظم العالمية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة، فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية.

وخلال الاحتفال الذى أقيم بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة « العزيز»، والتى تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات طراز(MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

وألقى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، مؤكدا اعتزاز القيادة المصـرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا والموضوعات، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التى تشهدها المنطقة.

وتحت عنوان جبر: «الوعي» من أهم القضايا التى تواجه الإعلام ، ذكرت صحيفة الأخبار أن الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استهل كلمته، فى افتتاح المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب، بالترحيب بالحضور، وأكد أنه يتمنى أن يصدر عن الاجتماع قرارات مهمة تساعد فى مواجهة التحديات التى تواجه الإعلام والصحافة العربية الآن.

وأشار إلى أن الأزمات والمشاكل والهموم التى تواجه الإعلام واحدة فى كل الدول العربية، مع اختلاف بعض التفاصيل، مضيفا أن علينا الاتحاد جميعا لمواجهة وسائل الإعلام الحديثة التى تحولت إلى ديناصورات تقوم بعملية أشبه بنقل الدماء فى الاتجاه العكسى، تمتص موارد الإعلام العربى الصالحة ولا نستطيع أن نحصل على حقوقنا.

وقال «تشرفت وتشرفت مصر برئاسة الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويسعدنا أن نمد أواصر التعاون والحوار مع جامعة الدول العربية حتى تتكامل المنظومة»، مضيفا أن من أهم المشاكل التى يواجهها الإعلام، التكنولوجيا الحديثة، فلم يعد الأمر مقصورا على الإعلام التقليدى مثل الصحف الورقية والشاشات، ووصلنا الآن إلى المواقع الإلكترونية والإنترنت، وسنشهد خلال الفترة المقبلة اختفاء عدد من الوسائل التقليدية، لذلك علينا العمل على اللحاق بركب التكنولوجيا.

وأضاف: أننا رأينا الإذاعة البريطانية BBC التى ألغت الكثير من محطاتها للبث العادى، قائلا إن ذلك يطرح تساؤلا وهو ما مصير الصحافة الورقية التى تعانى من مشاكل كبيرة؟، لذلك علينا أن تتضافر جهودنا وأن نتعاون معا لإيجاد حلول إبداعية وغير تقليدية وحديثة، تتوافق مع المتغيرات التكنولوجية الهائلة التى سيشهدها العالم خلال الأعوام المقبلة.

وأكد أن قضية الوعى من أهم القضايا التى تواجه الإعلام، لأن علينا خلق الوعى لدى المواطنين، وعلينا التوصل إلى محتوى يتوافق مع القيم الدينية والأخلاقية فى الوطن العربى لأن المنصات الإلكترونية أصبحت تبث الكثير من المحتوى الذى يتعارض مع القيم والسلوك.

واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمته قائلا«علينا الوصول إلى محتوى نتوافق عليه جميعا، فنحن لا نصنع التكنولوجيا ولكن نستوردها لذلك فعلى الأقل علينا أن نتحكم فى المحتوى الذى يتم بثه فى الإعلام».

وتحت عنوان القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ، ذكرت صحيفة الأخبار أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب نظمت مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالا بهذه المناسبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعاليات المهرجان تضمنت إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين تضمنت: كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكراسى المتحركة ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

وألقى اللواء أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كل المجالات، مشيرا إلى دور الجمعية فى توفير كل التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفانا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.. وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

وتحت عنوان وزير التعليم أمام «النواب»: مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية بـ إعادة السنة... وخفض مدة الدراسة بكليات التربية إلى 3 سنوات ، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أعلن عن إعداد مشروع قانون بمجلس الوزراء يسمح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة وليس «التحسين»، وفقا للتكلفة، لافتا إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء سيتم عرضه على مجلس النواب.

وألقى وزير التربية والتعليم بيانا بخطة عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون الجديد يأتى فى ظل وجـود طلاب متفوقين ويحصلون على مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا على درجات أكثر، لذا سنتقدم بهذا القانون، والوزارة من جانبها تولى اهتماما بالغا بالقراءة والكتابة، خلال خطتها لتطوير العملية التعليمية، حيث ستتم الاستفادة من النماذج التعليمية الناجحة فى المدارس، مثل تجربة المدارس اليابانية، بالإضافة إلى التكامل مع الوزارات ذات الصلة فى رعاية واكتشاف الموهوبين فنيا وثقافيا».

وأشار «حجازي» إلى أهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدنى لاستكمال مسيرة النجاح والتحول من المركزية المطلقة إلى اللامركزية، وكذا الاهتمام بتربية النشء وتحقيق الانضباط المدرسى، ولفت إلى أنه تم ضخ 30 مليون جنيه لحل أزمة نقص عمال المدارس، وستتم مخاطبة لجنة التعليم بمجلس النواب قريبا؛ لإعداد لائحة انضباط مدرسى تضم ضوابط للمعلم والطالب وولى الأمر لصالح الأسرة المدرسية.

وكشف «حجازي» أنه يتم إعداد كارنيه «أنا المعلم» يتيح للمدرسين الشراء من بعض المناطق بأسعار مخفضة دعما للمعلمين، وتابع: «لا تطوير دون الارتقاء بمستوى المعلمين، ولابد أن يحصل المعلم على وضعه المادى والمعنوى، والدولة تولى أهمية كبيرة بملف التعليم الفنى.. فهو قاطرة التنمية، ويجب الدفاع عن المعلم، فلا تطوير حقيقى للتعليم دون الارتقاء بوضع المعلم لنكون أمام منظومة تعليمية حقيقية والارتقاء بوضع المعلم ماديا ومعنويا».

ولفت إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفنى والاهتمام بالجودة فى هذا الملف، واستكمل: «لا أن يقتصر الأمر على مجرد اتباع منهج الحفظ والتلقين فى التعليم الفنى؛ حيث يجب أن يمتد الأمر للدراسة بشكل علمي»، محذرا من استمرار الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى؛ فلابد من تغيير الصورة وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى ملف التعليم الفنى، بما يرتقى بهذا القطاع.

وتحت عنوان تحت شعار «معك فى كل مكان» «الداخلية»: «القوافل الشرطية» مستمرة فى دعم ورعاية المواطنين ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزارة الداخلية واصلت تفعيل مبادرة كلنا واحـد.. معك فى كل مكان ، حيث أعلنت الوزارة أمس توجيه قافلة شرطية إلى محافظتى المنيا وأسيوط استهدفت عددا من القرى لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وذكرت الوزارة أنه تم توزيع بعض المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء.

وأشارت الوزارة إلى أن «القافلة» شملت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وأوضحت أن ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن «القافلة» شارك فيها عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

وتحت عنوان النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مقدم مـن الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب، والجمارك المصرية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك ردا على ما أثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية، مشيرا إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهى 5 سنوات.

بينما وصف المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك بأنه فكرة خارج الصندوق.

وأكد أن هذا من المرات القلائل الذى نجد فيها فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح، متابعا أن فكرة مشروع القانون تمت صياغتها بحرفية وتمت صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأى ضرر على أى طرف .