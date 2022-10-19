الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيان لها، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.