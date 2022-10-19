حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف أهم التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد -

وقالت الأرصاد، فى بيان لها، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت عن أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 29 20

بنها 28 21

دمنهور 27 20

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 21

دمياط 27 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 30 22

السويس 29 22

الزقازيق 29 22

شبين الكوم 29 22

طنطا 28 21

شلاتين 33 24

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 26 19

وادى النطرون 28 20

مطروح 25 19

السلوم 25 18

سيوة 27 17

العريش 27 18

رفح 27 18

الطور 32 23

كاترين 25 14

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

طابا 29 20

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 31 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 29 19

بنى سويف 29 18

المنيا 29 18

أسيوط 30 19

سوهاج 31 20

قنا 33 21

الأقصر 33 20

أسوان 35 22

الوادى الجديد 31 19

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23