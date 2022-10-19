انقطاع الكهرباء اليوم عن مناطق فى طوخ والعبور بـ القليوبية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن فصل الكهرباء عن مدينة طوخ، اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحًا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة للمحولات والأسلاك الكهربائية.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إن انقطاع الكهرباء بمدينة طوخ سيكون لإجراء صيانة على محول خطاب، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي "بداية من مزلقان طوخ، وحتى السلخانة غرب السكة الحديد".

وأضافت: "سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى ميت كنانة؛ لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحًا، والمناطق المتأثرة بـ انقطاع الكهرباء: "قرية ميت كنانة وصرف الوحايشة وعزبة العلمي والإبياري وعزبة سعد بيه".

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة الكهرباء قطع التيار عن مدينة العبور، لعمل صيانة لأكشاك الكهرباء اليوم من الساعة 10 صباحًا، وحتى انتهاء الصيانة.

ولفتت إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل، هى: "الحي الثامن الإسكان العائلي نزهة العبور أكشاك أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و5 أ، فى البلوكات الآتية: "17058 و17059 و80010 و800015".