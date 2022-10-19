حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك نصًا: "من السنَّة رفع اليدين أثناء الدعاء، ومسح الوجه بهما عقب الدعاء فى الصلاة وخارجها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء".

وأضافت الإفتاء: "أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة؛ فقال تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ".. سورة غافر: 60، ومن السنن التى يستحبُّ فعلها أثناء الدعاء رفع اليدين، ومسح الوجه باليدين عقب الدعاء فى الصلاة وخارجها".

وأشارت دار الإفتاء أن هذا متَّفق على جوازه عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لقول النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، وامسحوا بها وجوهكم".. رواه الحاكم فى المستدرك.