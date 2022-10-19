التعليم تعلن تفاصيل التقييم الشهرى من 4 ابتدائى وحتى ثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل وضع الاختبار الأول للطلاب لـ شهر أكتوبر للعام الدراسى 2022/2023 فى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.





يأتى هذا، وفقا لنظام الدراسة والتقييم الخاص بـ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، ونظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثانى الثانوى العام.

وقالت "الوزارة"، فى منشور أرسلته إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية: "تكون درجة الاختبار الأول فى الصف الرابع الابتدائى، نهاية الشهر الأول 15 درجة، وعدد مفردات الاختيار الشهرى 15 مفردة بواقع درجة لكل مفردة، وتكون نوع الأسئلة اختيارا من متعدد، ويتم وضع الاختبار حتى الصفحة رقم 33 بكتاب التلميذ، ويكون زمن الاختبار "حصة" فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى".

وأضافت وزارة التربية والتعليم: "بالنسبة للصف الخامس الابتدائى، تكون درجة الاختبار الأول فى نهاية الشهر، 15 درجة وعدد مفردات الاختبار 15 مفردة، بواقع درجة لكل مفردة، ويتم وضع الاختبار حتى الصفحة رقم 25 بكتاب التلميذ، ويكون نوع الأسئلة، اختيارا من متعدد، وزمن الاختيار فترة واحدة "حصتان" فى الأسبوع الأخير من أكتوبر.

وعلى صعيد متصل، حددت وزارة التربية التعليم ضوابط عقد الاختبار الشهرى لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثانى الثانوى، حيث قالت: "الاختبار الأول: يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية الفصل الدراسى الأول... درجة الاختبار الأول - نهاية الشهر الأول: 10 درجات، وعدد مفردات الاختيار الأول: 10 مفردات، بواقع درجة لكل مفردة، ونوع الأسئلة اختيارا من متعدد، وزمن الاختبار حصة واحدة".

وأضافت: "يتم مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصف، وحسب الوزن النسبى لهذه الموضوعات فى خطة توزيع المنهج، بحيث تقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ، كما يجب الالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى".

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية مراعاة عدم تكرار نفس السؤال فى الاختبار، وأن يكون الاختبار بصياغة لغوية واضحة ودقيقة، وبسيطة، وخالية من الأخطاء الإملائية، وأن تكون نوعية الأسئلة اختيارا من متعدد، وتكون رأس المفردة قصيرة قدر الإمكان، على ألا تقل عدد الخيارات عن 3 لكل مفردة ويفضل 4 خيارات وفى شكل عبارات قصيرة الخط.