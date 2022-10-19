تكلفة جلسات الغسيل الكلوى
جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، فى برنامج الحياة اليوم، والذى يذاع على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
وشدد متحدث الصحة على أن هناك متابعة دورية وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن منظومة الصحة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان بشرى لمرضى الغسيل الكلوى أن الدولة ستتحمل تلك الزيادة عن كاهل المرضى، مشددا على أن جلسات الغسيل الكلوى ستقدم بالمجان لكل المرضى، ولن يتحمل المريض أى تكلفة.
ولفت إلى الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية، والتزام وزارة الصحة، تحملت التكلفة الزائدة الخاصة بـ الغسيل الكلوى، حتى يحصل المريض على خدمته المدعومة من الدولة مجانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: الدولة تتحمل زيادة تكلفة الغسيل الكلوى.. والخدمة تقدم مجانا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.