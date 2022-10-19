الصحة: الدولة تتحمل زيادة تكلفة الغسيل الكلوى.. والخدمة تقدم مجانا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن جلسة الغسيل الكلوى زادت من 325 جنيها إلى 500 جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الخدمات الطبية المتسخدمة.





تكلفة جلسات الغسيل الكلوى

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، فى برنامج الحياة اليوم، والذى يذاع على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وشدد متحدث الصحة على أن هناك متابعة دورية وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن منظومة الصحة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان بشرى لمرضى الغسيل الكلوى أن الدولة ستتحمل تلك الزيادة عن كاهل المرضى، مشددا على أن جلسات الغسيل الكلوى ستقدم بالمجان لكل المرضى، ولن يتحمل المريض أى تكلفة.

ولفت إلى الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية، والتزام وزارة الصحة، تحملت التكلفة الزائدة الخاصة بـ الغسيل الكلوى، حتى يحصل المريض على خدمته المدعومة من الدولة مجانا.