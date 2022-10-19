قرار بشأن الطلاب المتوفين والأبنية التعليمية.. ماذا قال حجازي خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن تولى حقيبة الوزارة مسئولية كبيرة في ظل التحديات التى نشهدها، موضحًا أن المشكلات التي تواجه هذا القطاع تحتاج حلول خارج الصندوق ونعمل على حلها بجهود مكثفة.

وقال الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم، مساء اليوم: "منذ تولى المسئولية أصدرت ما يفوق عن ثلاثين قرار فى أول شهر خاصة فى ظل الاستعداد للعام الدراسى الجديد".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق اسماء الطلاب الذين توفاهم الله مع بداية العام الدراسى على قاعة أو مدرسة بالإضافة إلى التعويض المادي، مؤكداً أن ملف سلامة الأبنية التعليمية له أولوية قصوى.

ولفت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتأكد من السلامة الهندسية للمنشآت التعليمية، قائلاً إنه تم تكليف الجهات المعنية بكتابة تقارير عن أوضاع المنشآت، وأن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية والجهات المعنية بمراجعة وضع المدارس.

وتابع حجازي: "سيتم مقارنة التقارير السابقة عن حالة الأبنية التعليمية بالحالية ويتحمل صاحب التقارير القديمة المسئولية حال إذا كانت غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع"، مضيفاً: "ننتظر قرارات النيابة وستنفذ لأن هذه أرواح وأمن وسلامة الطالب قبل أى شيء".

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه تمت هيكلة إدارة المناهج وأصبح له إدارة مركزية بما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق المصلحة العليا للطلاب والمناهج التعليمية.

وتعهد الوزير بأن اختبارات الثانوية العامة القادمة ستكون منضبطة، مستطردا "الاختبار يقيس مدى تحصيل الطالب للمادة التعليمية، ونفكر فى دمج البرامج التلفزيونية التعليمية فى الخطة الدراسية بحيث يتم عرض بعضها خلال الحصص الدراسية، موضحا أن هذا جزء من دمج البعد التكنولوجى فى التعليم.