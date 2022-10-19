وزارة الصحة: نحرص على تقديم الخدمة الصحية للمواطن بأعلى كفاءة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك متابعة دورية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منظومة الصحة، وتقديم الخدمات، والعمل على تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية التى غيرت مفهوم الصحة فى مصر.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء - إن الوزارة حريصة على تقديم الخدمة الصحية للمواطن بأعلى كفاءة، لكن نتيجة التغيرات على مستوى العالم ارتفعت مستلزمات الخدمة والأدوية. وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة تحملت العلاج وتقدمه بالمجان على مستوى الدولة، مؤكدًا أن العلاج بالغسيل الكلوى كان يكلف الدولة 325 جنيها للجلسة الواحدة، ووصل الآن 500 جنيه للجلسة الواحدة. وأشار إلى أنه يتم تقديم الجلسات للمواطنين بشكل مجانى بالكامل، مضيفًا أن وزارة الصحة عملت على زيادة المبلغ الذى تدفعه الوزارة لمراكز الغسيل بشكل مباشر حتى يتلقى المريض الخدمة.

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