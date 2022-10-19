تعليم القليوبية: توزيع 37900 تابلت على طلاب أولى ثانوى خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم فى القليوبية، إنه المديرية انتهت من توزيع أجهزة التابلت على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الاول الثانوى العام، وفق خطة التوزيع المعتمدة.





وأضاف إبراهيم فى بيان صحفى، أن توزيع الأجهزة على الطلاب يبدأ فور تفعيلها وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة. وتسلمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية 37 ألفا و900 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، ويتولى قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية ومسؤولى وحدة الـIT بالمدارس تفعيل الأجهزة، تمهيدا لتوزيعها على الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

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