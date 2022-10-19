فى مقدمتها إنسان جاوة.. إندونيسيا تطالب هولندا بإعادة كنوز تاريخية

جدة - نرمين السيد - ويعد "إنسان جاوة"، أول متحجرات للإنسان التى نُبشت على الإطلاق، من بقايا متحجرة عُثر عليها خلال عامي 1891 و1892 من جانب الهولندي يوخين دوبوا على جزيرة جاوة التي كانت جزءً من الهند الشرقية الهولندية.

وبحسب "سكاى نيوز"، كان دوبوا يبحث عن "الحلقة المفقودة" بين القردة والبشر، وفق متحف ناتوراليس للتاريخ الطبيعي في ليدي غربي هولندا، حيث تُعرض المتحجرات.

وإضافة إلى "مجموعة دوبوا" التي تضم أربعين ألف قطعة، تطالب إندونيسيا خصوصا بـ"كنز لومبوك".

ويتشكل هذا "الكنز" من "كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والحلي الذهبية والفضية"، تحت إشراف المتحف الوطني للإتنولوجيا.

وأعلن الأرخبيل الآسيوي الذي حكمته هولندا على مدى ثلاثة قرون، استقلاله في أغسطس 1945، وتأخر الاعتراف الهولندي باستقلال البلد حتى سنة 1949، بعد معارك دامية استمرت أربع سنوات.