جدة - نرمين السيد - ويعد "إنسان جاوة"، أول متحجرات للإنسان التى نُبشت على الإطلاق، من بقايا متحجرة عُثر عليها خلال عامي 1891 و1892 من جانب الهولندي يوخين دوبوا على جزيرة جاوة التي كانت جزءً من الهند الشرقية الهولندية.
وبحسب "سكاى نيوز"، كان دوبوا يبحث عن "الحلقة المفقودة" بين القردة والبشر، وفق متحف ناتوراليس للتاريخ الطبيعي في ليدي غربي هولندا، حيث تُعرض المتحجرات.
وإضافة إلى "مجموعة دوبوا" التي تضم أربعين ألف قطعة، تطالب إندونيسيا خصوصا بـ"كنز لومبوك".
ويتشكل هذا "الكنز" من "كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والحلي الذهبية والفضية"، تحت إشراف المتحف الوطني للإتنولوجيا.
وأعلن الأرخبيل الآسيوي الذي حكمته هولندا على مدى ثلاثة قرون، استقلاله في أغسطس 1945، وتأخر الاعتراف الهولندي باستقلال البلد حتى سنة 1949، بعد معارك دامية استمرت أربع سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى مقدمتها إنسان جاوة.. إندونيسيا تطالب هولندا بإعادة كنوز تاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.