ماذا قال محمد صلاح لمدرب مانشستر سيتي بعد هزيمتهم من ليفربول؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:33 مساءً - كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن ما دار في حديث بين المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عقب نهاية المباراة بين الفريقين الأحد المنصرم على ملعب "آنفيلد رود" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح تعمد وضع يده على فمه لتفادي قراءة ما يقوله لذلك تعذر الكشف عما قاله، في حين أن جوارديولا وتحت تأثير صدمة الخسارة الأولى في المسابقة كان يتحدث دون مراعاة الصحافة والجماهير.

واستغل جوارديولا مصافحته لصلاح ليحدثه عن الهدف الذي سجله فيل فودين وألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفار، حيث أكد جوارديولا أنه كان هدفا صحيحا ردا على ما قاله له صلاح، بأنه يمكن أن يكون صحيحا.

ورصدت الكاميرات للإسباني قوله: "ليس هناك شك أو ممكن". وأنهى المدرب واللاعب الحديث بينهما بتقديم كل واحد لآخر الأمنيات بموسم جيد.

وقاد الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على مانشستر سيتي، بهدف نظيف الأحد الماضي، في قمة الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفا من ذهب قاد فريقه ليفربول إلى فوز مهم على غريمه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رواغ المدافع وانفرد بالمرمى وسجل في شباك السيتي بالدقيقة 78، ليرفع المصري رصيده في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى 3 أهداف خلال الموسم الحالي.

ورفع فريق ليفربول، رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في وصافة الترتيب خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 27 نقطة.