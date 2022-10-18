وزير الري: التحديات التى تواجهنا في مجال المياه تتطلب حلولًا معتمدة على البحث العلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:33 مساءً - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن التحديات التى تواجهها الدولة فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى، مشيرًا لأهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة، مثل مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث الجارى تقييمها مرحليا.

وأكد سويلم، فى جلسة "البحث العلمي والتكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في مصر" بأسبوع القاهرة للمياه، على ضرورة وأن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة فى قطاع المياه، لافتًا إلى دور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثى للوزارة.

وشدد سويلم على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة للاستخدامات الزراعية، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، مع التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في التحلية، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة كأحد الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى.

وأكد على أهمية تدريب الكوادر التخصصية والبحثية بالوزارة، والسعى لتوفير المنح الدراسية والدورات التدريبية داخل وخارج مصر لرفع قدرات العاملين بالوزارة بالشكل الذى يسهم فى مواجهة تحديات المياه.