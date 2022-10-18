سقوط أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وذكرت الهيئة- فى بيان، اليوم الثلاثاء - أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الحدود الجنوبية، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 29 20

بنهـا 28 21

دمنهور 27 20

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 21

دمياط 27 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 30 22

السويس 29 22

الزقازيق 29 22

شبين الكوم 29 22

طنطا 28 21

شلاتين 33 24

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 26 19

وادى النطرون 28 20

مطروح 25 19

السلوم 25 18

سيوة 27 17

العريش 27 18

رفح 27 18

الطور 32 23

كاترين 25 14

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

طابا 29 20

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 31 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 29 19

بنى سويف 29 18

المنيا 29 18

أسيوط 30 19

سوهاج 31 20

قنا 33 21

الأقصر 33 20

أسوان 35 22

الوادى الجديد 31 19

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 38 22

الرياض 35 19

المنامة 33 27

أبوظبى 35 26

الدوحة 35 26

الكويت 38 19

دمشق 28 08

بيروت 26 20

عمان 27 13

القدس 26 14

غزة 27 17

بغداد 40 21

مسقط 33 25

صنعاء 27 07

الخرطوم 39 27

طرابلس 23 17

تونس 27 16

الجزائر 30 21

الرباط 28 16

نواكشوط 36 24

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام آباد 33 15

نيودلهى 33 20

جاكرتا 31 26

بكين 19 06

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 10

أثينا 23 14

روما 26 14

باريس 24 15

مدريد 21 11

برلين 14 06

لندن 17 14

مونتريال 11 01

موسكو 09 04

نيويورك 13 05

واشنطن 14 04