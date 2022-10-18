وذكر بيان للمحافظة أن رحمى استهل جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاى حيث تابع الأعمال بمواقع إنشاء كل من مركز تنمية الأسرة والذى بلغه نسبه إنجاز الأعمال به 79٪ ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى بلغت نسب تنفيذها 54٪، كما تفقد وحدة إطفاء نهطاى والتى تم الانتهاء منها بنسبة 100٪ إلى جانب تفقد موقف وسوق نهطاى واللذين تم نهو الأعمال بهما بنسبة 100٪.
واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة والتى قاربت على الانتهاء بنسبة 95٪ إلى جانب تفقد أعمال توسعة محطة معالجة نهطاى والتى بلغت نسبة نهو الأعمال بها 80٪.
وتفقد رحمى مشاريع المبادرة بقرية "سندبسط" ومتابعة إنجاز الأعمال بمجمع خدمات سندبسط، إلى جانب تفقد السوق النموذجى والذى قارب بنسبة 95٪، ومحطة رفع الصرف الصحى والتى انتهت بنسبة 100٪.
واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروعات بقرى الغريب، مسجد وصيف وكفر ميت الحارون، مؤكدا ارتفاع نسب الإنجاز فى القرى السابقة والتى قاربت على الانتهاء بنسبه 76٪، مشددا على استمرار المتابعة بكل دقة بكافة المشاريع من خلال الجولات اليومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى للوقوف على سير الأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.