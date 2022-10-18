محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى للوقوف على سير الأعمال

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مساء اليوم الثلاثاء، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بخمس قرى بمركز زفتى شملت قرى "نهطاى وسندبسط والغريب ومسجد وصيف وكفر ميت الحارون".





وذكر بيان للمحافظة أن رحمى استهل جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاى حيث تابع الأعمال بمواقع إنشاء كل من مركز تنمية الأسرة والذى بلغه نسبه إنجاز الأعمال به 79٪ ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى بلغت نسب تنفيذها 54٪، كما تفقد وحدة إطفاء نهطاى والتى تم الانتهاء منها بنسبة 100٪ إلى جانب تفقد موقف وسوق نهطاى واللذين تم نهو الأعمال بهما بنسبة 100٪.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة والتى قاربت على الانتهاء بنسبة 95٪ إلى جانب تفقد أعمال توسعة محطة معالجة نهطاى والتى بلغت نسبة نهو الأعمال بها 80٪.

وتفقد رحمى مشاريع المبادرة بقرية "سندبسط" ومتابعة إنجاز الأعمال بمجمع خدمات سندبسط، إلى جانب تفقد السوق النموذجى والذى قارب بنسبة 95٪، ومحطة رفع الصرف الصحى والتى انتهت بنسبة 100٪.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروعات بقرى الغريب، مسجد وصيف وكفر ميت الحارون، مؤكدا ارتفاع نسب الإنجاز فى القرى السابقة والتى قاربت على الانتهاء بنسبه 76٪، مشددا على استمرار المتابعة بكل دقة بكافة المشاريع من خلال الجولات اليومية.