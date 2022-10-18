الإسكان: وحدات الصعيد سعرها 197 ألف جنيه بتمويل 3% على مدار 30 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى واصل لكل الناس، وهناك إعلان الآن لوحدات سكنية فى محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحرى، وذلك لأصحاب الدخول المنخفضة المتوسطة.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الإعلان الحالى لأصحاب الدخل المنخفض كحد أقصى 8 آلاف للمتزوج و6 آلاف للأعزب، ولأصحاب الدخول المتوسطة 18 ألف متوسطة للمتزوج، و13 ألف للشخص الأعزب.

وتابع رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،: بعض الأماكن تسليم بعد 18 شهرا لأصحاب الدخول المنخفضة، موضحة أن كل الأماكن العشوائية الخطرة تم القضاء عليها وتم إنشاء مدن جديدة ونقلهم إليها، وكل وحدات الصعيد سعرها 197 ألف جنيه بتمويل 3% على مدار 30 سنة.