مصر والإمارات تنظمان فعاليات للاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن إقامة احتفالية ضخمة بعنوان "مصر والإمارات قلب واحد" وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، فى الفترة من 26 لـ 28 من شهر أكتوبر الجارى، وسيتم خلالها إبراز العديد من أوجه التعاون المتبادل بين البلدين فى مختلف النواحى، خاصة وأن العلاقات المصرية الإماراتية واحدة من أنجح النماذج العربية للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والعميقة التى بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضى، وقامت فى الأساس على الوعى والفهم المشترك لكل المتغيرات العربية والعالمية وتأثيرها على الشعوب فى دول المنطقة.





وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة المصرية حريصة، من خلال هذه الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التى تجمع البلدين، وأن هناك امتدادا شعبيا إلى جانب التعاون الحكومى، وتفاهما سياسيا وتوافقا فى الرؤى بين قيادتى البلدين، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين، وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الأخوة الإماراتيين، المشاركين فى هذه الاحتفالية، بكل الود، كما أنها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين شعبا وحكومة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى: استعرضنا فى اجتماع مجلس الوزراء 50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة، التى يرعاها اليوم أخى رئيس الدولة والرئيس المصرى، ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة؛ احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاما.. حفظ الله الإمارات ومصر ".

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التعاون الاستثمارى بين البلدين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات فى جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادى لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين.

وتضم الاحتفالية أجندة من الفعاليات المتنوعة، التى تـنظم على مدار 3 أيام فى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 26 - 28 من شهر أكتوبر الجارى، بهدف الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التى تربط جمهورية مصر العربية بدولة الامارات، قيادة وحكومة وشعبا، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التى تحققت خلال 50 عاما فى المجال الاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وغيرها من المجالات.

وتتوزع الاحتفالية على 3 أيام، حيث تتضمن فى اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح فى هذا المجال، فيما يضم اليوم الثانى عرضا لقصص نجاح القطاع الثقافى والإعلامى، وأبرز المشروعات والمحطات فى الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تختتم الأيام بحفل فني ثقافي ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية.