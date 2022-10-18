التخطيط: الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية 26 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إقامة الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات فى جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادى لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين وتحقيق مصالح الشعبين وبناء نموذج يحتذى به على مستوى العلاقات العربية.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات، مشيرة إلى التعاون فى مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة ومنها مركز خدمات مصر فى أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية فى مجالات تعزيز ثقافة الابتكار فى العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومى، والتعاون فى جائزة مصر للتميز الحكومى على مدار السنوات الماضية.

وحول مجالات التعاون بين البلدين، أكدت السعيد الرغبة فى فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثمارى بين البلدين فى إطار صندوق مصر السيادى، حيث تأتى المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادى وشركة أبو ظبى القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتى تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع فى 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك أكثر من عشرات الفرص استثمارية بين البلدين فى قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائى، التطوير العقارى، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمى، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائى وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الاقتصاد الرقمى، ودمج البُعد البيئى والتحول إلى التعافى الأخضر، خاصة فى ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر فى أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعى التحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز جهود التعافى الأخضر.

من جانبه أكد محمد عبدالله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول وهى علاقات قامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، ونسجت روابط الأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً لتصبح بمثابة نموذج فى العلاقات وانعكس صداها وأثرها فى مختلف المجالات وعلى كافة مستويات التعاون.

وقال " روابط الأخوة والصداقة الراسخة أرسى دعائمها الوالد المؤسس زايد مع مصر.. وتشهد اليوم تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسى مزيداً من الزخم والازدهار ".

كما أكد : " مصر والإمارات قلب واحد.. شعار يترجم 5 عقود من الاعتزاز والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف القرقاوى:" التعاون الاقتصادى يقود قاطرة العلاقات الراسخة بين البلدين.. فالإمارات أكبر مستثمر فى مصر على مستوى العالم".

وأكد " هناك آفاقاً واعدة تنتظر العلاقات المصرية الإماراتية، تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبى البلدين، وتنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، هو بمثابة رسالة محبة وتقدير واعتزاز، واختيار شعار مصر والإمارات قلب واحد يترجم 5 عقود من المحبة والاعتزاز بروابط الأخوة وعلاقات التعاون والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين".

المنتدى الاقتصادى... وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين

تضم أجندة الاحتفال العديد من الفعاليات التى سيتم تنظيمها خلال الفترة من 26-28 أكتوبر الجارى فى القاهرة، وذلك من خلال إقامة منتدى اقتصادى خلال اليوم الأول، بحضور وزراء فى حكومة البلدين، إلى جانب كبار المسؤولين فى المجال الاقتصادى ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادى فى البلدين، حيث تقام فعاليات اليوم الأول واليوم الثانى من الأجندة بحضور أكثر من 1800 شخصية.

كما سيتم تنظيم حفل مميز "أم كلثوم فى أبوظبى" والذى أحيته الفنانة فى عام 1971 فى إمارة أبوظبى، وإعادة إحيائه بطابع جديد واستثنائى ضمن أجندة الفعاليات.

ويركز المنتدى الاقتصادى ضمن اليوم الأول للأجندة على آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وتعميق الالتزام بالعلاقة التاريخية المتميزة التى تربط بينهما، واستعراض أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية فى القطاعات الاستراتيجية التى تركز عليها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، كما يستعرض المنتدى قصص النجاح المتميزة للشركات المصرية والإماراتية، والنماذج الناجحة من الأعمال والمؤسسات المصرية والإماراتية المتميزة، فى مجالات مختلفة، كما تتضمن فعاليات اليوم الأول كذلك تكريم عدد من الشخصيات التى أسهمت فى ترسيخ العلاقات المصرية الإماراتية، وعكست تميزها فى مختلف المجالات.

منتدى ثقافى وجلسات حوارية ونقاشية

تشهد أجندة الفعاليات فى يومها الثانى إقامة المنتدى الثقافى، والذى يعقد بمشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين والشخصيات البارزة فى الدولتين، ويستعرض المنتدى أهم المحطات الرئيسة فى العلاقة المصرية الإماراتية فى مجال الإعلام والثقافة والفنون والتاريخ المشترك بين البلدين، كما يتخلل المنتدى سلسلة من الجلسات التى تتناول موضوعات مشتركة فى التعاون الرياضى والإعلامى والثقافى، كما ويضم المنتدى كذلك سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات مع عدد من الدبلوماسيين المصريين والإماراتيين، ونخبة من الإعلاميين من القطاع الحكومى والخاص فى الدولتين.

التعاون الاقتصادى يقود قاطرة العلاقات المتميزة

يقود التعاون الاقتصادى الذى يستوعب العديد من القطاعات والمجالات الحيوية بين البلدين، قاطرة العلاقات المتميزة والراسخة بينهما، وهو تعاون يصل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى تنعكس بدورها على العديد من المجالات الأخرى، وتعزز بشكل جوهرى مختلف مسارات التنمية الشاملة فى البلدين، وأصبحت تشهد تطوراً كبيراً ونوعياً فى الشأن الاقتصادى، وكذلك نمواً ملحوظاً فى التبادل التجارى، وزيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات المتبادلة.

فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم، (ما يزيد عن 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما قيمته 10.6 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار).

ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام 2021 إلى قرابة 27.7 مليار درهم، (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.4% بالمقارنة مع العام 2020.، كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019، بحوالى 30 مليار دولار أمريكى (110 مليارات درهم).

وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربى فى مصر والثالثة عالمياً على الصعيد العالمى، برصيد استثمارات تراكمى يزيد عن 28 مليار دولار أمريكى (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار، وبعدد أكثر من 1300 شركة إماراتية فى مصر ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائى، فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقارى والمالى والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.

الثقافة والإعلام يعكسان متانة الروابط التاريخية

يُعد التعاون الثقافى والإعلامى أحد أكثر المجالات قوة وتأثيراً فى تطوير العلاقات بين البلدين، حيث مثَّل انعكاساً مباشراً للقيم المشتركة والروابط التاريخية وأواصر الأخوة والصداقة الراسخة بين البلدين.

ويقوم الإعلام فى البلدين بدور أساسى فى ترسيخ وتقوية العلاقات ودعم مسيرة تطورها وإبراز المنجز التنموى والثقافى بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، حيث ترتبط الدولتان ببروتوكول تعاون إعلامى منذ عام 1988 لتعميق وتطوير ودفع التعاون الإعلامى بينهما.

وتتبادل الدولتان العلاقات الثقافية والإبداعية على كافة الأصعدة، بما يشمل الفرق الفنية أو المشاركة فى معارض الكتب، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بينهما فى المجال الثقافى، كما تحرص دولة الإمارات على دعم العديد من المشاريع والمبادرات الثقافية بمصر، ومنها مشروع تطوير مكتبة الإسكندرية عبر تقديم 21 مليون دولار، لتصبح على ما هى عليه اليوم، فيما شهدت العلاقات المصرية الإماراتية، توقيع 18 اتفاقية ثقافية بين مكتبة الإسكندرية فى مصر ومؤسسات إماراتية.