الرى: حان الوقت للانتقال من التخطيط للتنفيذ فى مشروعات التكيف مع المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية لـ "منتدى سياسات التمويل والاستثمار المائى" والذى ينظمه كل من الاتحاد الأوروبى، والاتحاد من أجل المتوسط، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الثلاثاء.

واستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الجارية فيما يخص فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم "COP27"، حيث تسعى مصر لدمج محور المياه للمرة الأولى على الإطلاق فى مؤتمر المناخ من خلال إطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه خلال المؤتمر، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم وهى: ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه، تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخى، ووضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال الوزير إن التعاون هو كلمة السر فى مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، حيث تهدف المبادرة لتحفيز التعاون فى مجال تبادل المعلومات، وتنمية القدرات، وإدارة المياه، ووضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يسمح باتخاذ إجراءات استباقية.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس الأول، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالى أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم "COP27".