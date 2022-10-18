مستشار رئيس الجمهورية: لا يمكن نفي وجود موجات جديدة لفيروس كورونا وهو أمر وارد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن حالات الإصابات بفيروس كورونا في مصر قليلة للغاية، موضحا أن الوباء مسيطر عليه تماما في مصر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحالات المصابة بكورونا هى أعراض بسيطة للغاية لا تختلف عن نزلات البرد، ومن خلال الأدوية المتاحة يتم احتواء الحالات تماما.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: على المستوى العالمى العالم يرى أن الوباء ما زال موجودا، ولم يعلن الانتهاء من الوباء ولكن العالم يتعايش معه من خلال استمرار اللقاحات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،، إن احتمال وجود موجات جديدة لكورونا لا يمكن أن ننفيه ولكن قد يحدث وبالتالي لا بد من استمرار التلقيح والتطعيمات.