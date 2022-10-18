سمير فرج: الفرقاطة ميكو 200 إضافة كبيرة لحماية الحدود واستثمارتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - كشف الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أهمية الفرقاطة الجديدة والتي انضمت للقوات البحرية، مؤكدا أن لهذه الفرقاطة أمكانيات في غاية الأهمية.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنها الفرقاطة الأولى طراز (MEKO-A200) التي تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN)الألمانية، متابعا أن هذا السلاح هاما لتأمين الثروات المصرية وتأمين البلاد من أي صراعات في الدول المجاورة وتأمين الحدود البحرية.

وتابع الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن الطقم الذي يقود هذه الفرقاطة تدرب على هذه القطعة البحرية مدة أربعة أشهر، مستدركا أن هذه الفرقاطة إضافة كبيرة لحماية الحدود واستثمارتنا.

وأشار الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إلى أن مصر تعمل على تنوع مصادر السلاح من دول عدة ولم نعد تحت أمر أحد ونذهب للسلاح الذي يناسبنا.

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى طراز MEKO-A200 التى تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.