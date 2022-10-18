المتحف القومي للحضارة يستقبل مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف اليوم، بيتينا كادنباخ مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي للشئون السياسية والأمنية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر، حيث كان في استقبالها كلا من الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف وفيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وقد رحب بهم الدكتور أحمد غنيم وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالمتحف ودورة الثقافي والمجتمعي في رفع الوعي السياحي والأثري.

واصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمين بالمتحف، الضيوف في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت قاعات العرض المركزي، و المومياوات الملكية، و النسيج المصري، قدمت خلالها شرحاً تفصيلياً عن أهم المقتنيات الأثرية والفريدة المعروضة بقاعات المتحف والتي تكحي تعاقب الحقب الزمنية المختلفة للحضارة المصرية العظيمة.

وأعربت كادنباخ عن سعاتدها بهذه الزيارة، وإعجابها الشديد بما شاهدته من كنوز ومقتنيات أثرية فريدة، كما حرصت والوفد المرافق على التقاط الصور التذكارية فى أروقة المتحف والذى وصفوه بأنه غايه فى الروعة والجمال ويضاهى فى روعته أعظم متاحف العالم.