رضا حجازى: لن يكون هناك لجان أكابر فى الثانوية العامة ولو حصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم: "سلامة وأمن التلاميذ، أمانة فى أعناقنا ونعزى أسر الطلاب الذين توفوا، فأنا أب قبل أن أكون وزير، واشتغلت معلم وعارف إن العملية ليست يسيرة".

جاء ذلك خلال تعقيبه على 46 أداة رقابية تحدث فيها النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفىى جبالى.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "التعليم إحدى القضايا المهمة ولا بد أن يكون لدينا المعلم الإنسان لكى نحتوى أولادنا".

وتابع: "التنمية المهنية للمعلمين مستمرة وليست برنامج واحد وهناك ما يسمى بالتدريب على رأس العمل، وهو أحد الاستراتيجيات فى التعليم".

وأشار إلى: "سنقوم بحوكمة الدروس الخصوصية والسيطرة عليها لكى نرحم الأسرة من المغالاة فيها".

وأكد أنه من المستحيل أن تحدث لجان خاصة بالثانوية العامة، قائلا: "لن تكون هناك لجان أكابر بعد الآن ولو حصل حاسبونى عليها مضيفا كان لى الشرف رئيس امتحانات الثانوية عدة سنوات وأعرف التفاصيل وكيفية التخلص منها.