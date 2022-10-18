وزير الطيران المدنى وسفير التشيك يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية التشيك لدى مصر إيفان يوكل، وذلك بمقر الوزارة لمناقشة تعزيز آليات التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.
ورحب وزير الطيران المدنى بالسفير التشيكى والوفد المرافق له مقدما له التهنئة على توليه سفيرا لجمهورية التشيك مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات وبخاصة مجال الطيران المدنى.
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة فى جميع انشطة قطاع الطيران المدنى بما يسهم فى دفع مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة من جمهورية التشيك إلى مصر بالإضافة إلى مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
من جانبه أعرب سفير التشيك عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالتنسيق المستمر مع وزارة الطيران المدنى، مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات وخاصة فى ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من أعمال تطوير ومشروعات تنموية بالمطارات المصرية السياحية متطلعاً إلى المزيد من التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال صناعة النقل الجوى.
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