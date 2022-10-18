التعليم حق لكل المصريين.. الحكومة تنفى شائعة الخصخصة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسى فى مصر، عارٍ تمامًا من الصحة.





ويفند الإنفوجراف التالى، مزاعم الشائعة حيث تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى فى مصر، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أى نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسى على حد سواء، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر بمختلف مراحله، والتى تقوم على عدة دعائم أبرزها تطبيق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم بدلاً من التلقين، وبناء المناهج الدراسية المتطورة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير منظومة التعليم الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق آليات التحول الرقمى فى مختلف مراحل العملية التعليمية.